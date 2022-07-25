Добавить красок в дизайн игры

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Закрыт21 заявка422 просмотра

Есть игра в браузере на мобильных устройствах, все экраны есть в FIGMA, требуется добавить мультяшности, добавить красок, красивых кнопок, смайликов, иконок, что бы это выглядело как можно более развлекательно.

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Figma
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