Сделать легкий редиз. сервиса под стилистику сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт27 заявок736 просмотров

В конечно виде, должна получится презинтация.

скрин отредизайненного сервиса (Он простейший( + описание. Подробную инфу пришлю в л.с.

Преза должна быть в фигме.

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