Требуется разработка фронт-енда для CRUD API сервиса с использованием React или Vue. Проект включает упаковку в Docker. Ищется ответственный специалист для долгосрочного сотрудничества. Обязателен опыт в дизайне интерфейсов.
Разработать дизайн для Букмекерских игр
ссылка на гуглдокумент с описанием проекта . https://docs.google.com/document/d/1Ofviu1M8pAsXK7EIonIkTQwZt8_qetxCFjdjTdQ0d1Q/edit
Заявки фрилансеров
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