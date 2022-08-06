Реализовать фронт-енд для CRUD API сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен9 заявок386 просмотров

Требования по стеку

- React или Vue

- упаковать в docker

Не разовая задача.

Ищу ответственного человека для долгосрочного сотрудничества

DockerVue.js
3 года назад
guest_16566686318497
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Naughtius
Нариман 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$200
15 дней
Нариман отличный исполнитель. Сделал проект с нуля, грамотно и на уровне. Всегда был на связи. Всем рекомендую. React, Redux, api
Добрый и честный заказчик! Четкое и ясное ТЗ Всегда быстро отвечал на сообщения. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Подольский
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Илья
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Куандык
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Naughtius
Нариман 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Ищем UI/UX дизайнера в команду

    $1000

    Наша команда ищет UI/UX дизайнера для частичной или полной занятости. Требуется опыт в создании дизайна для веб-приложений, умение работать в команде и знание английского языка. Присоединяйтесь к нашему стартапу, разрабатывающему инструмент для NFT рынка.

    NFT
    Дизайн интерфейсов и игр32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить стилистику игры путем перерисовки спрайтов

    Требуется изменить стилистику игры путем перерисовки спрайтов. Исполнитель должен улучшить визуал игры, разработать иконку, баннер и привлекательные скриншоты. Предоставляются скриншоты и исходные спрайты для работы. Примеры ожидаемого результата указаны в предоставленной ссылке.

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн для операторов Колл-Центра по пассажирским перевозкам

    Требуется разработать интерфейс рабочего места для операторов Колл-Центра, позволяющий быстро бронировать посадочные места в транспортных средствах. Основные функции: авторизация, поиск рейсов, фильтрация, создание заявок и работа с историей пассажиров. UX должен оптимизировать процесс бронирования и ускорять выполнение задач операторов.

    Дизайн интерфейсов и игр13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформление дс сервера проект рп крмп

    $250

    Требуется оформление Discord-сервера для RP проекта КРМП с уникальным дизайном. Необходимо добавить и настроить каналы, роли, ботов, а также создать интересное оформление для каналов. Включает в себя добавление ботов с правилами и приветствиями.

    Дизайн интерфейсов и игр14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать дизайн интерфейса ПО

    $1000

    Требуется дизайнер для разработки оригинального дизайна интерфейса десктоп приложения с нуля. Ожидается учет пожеланий заказчика. Возможность использования шаблонов, но итоговый результат должен быть уникальным и привлекательным.

    Дизайн интерфейсов и игр54 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн игрушки для смартфона

    $150

    Ищется дизайнер для разработки интерфейса небольшой карточной игры для смартфонов. Необходимо создать логотип, игровое поле, тень движения карты, таблицы и значки в стиле, похожем на игру Dominoes. Оплата 150 USD с возможностью доплаты при успешном запуске проекта. Портфолио с примерами работ в аналогичном стиле обязательно.

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать дизайн VPN

    $800

    Требуется разработка нового дизайна интерфейса для VPN. Возможен вариант обновления старого дизайна с сохранением структуры или создание нового с нуля. Обсуждение деталей с заинтересованным специалистом.

    Дизайн интерфейсов и игр53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Игрушка

    Требуется разработать дизайн плюшевой игрушки в форме медведя. Игрушка должна быть белого цвета с черными глазами. Ожидается проработка всех деталей для дальнейшего производства.

    Дизайн интерфейсов и игр8 заявок
    Закрыт
    3 года назад