Графический дизайн элементов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен4 заявки420 просмотров

Для простой флеш игры требуется отрисовать несколько элементов.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1BGSzDwFeapVPIqqbhsPQDxVv0UP6yWE8TjKVXNWZwFM/edit?usp=sharing

3 года назад
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ZNeyaskina
Жанна 
29 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$60
4 дня
Escrow
Хорошо сработались. Все мои правки были учтены, работа велась быстро. Результатом доволен!
Приятный заказчик. Хорошее ТЗ, оперативная оплата. Остались давольны, реккомендую к сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

ZNeyaskina
Жанна 
29 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Артем
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Артем
 
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9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
3 года назад

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