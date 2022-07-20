Необходимо адаптировать интерфейс программы для работы с клиентской базой в Web CRM систему. Требуется освежить дизайн по современным трендам, улучшить UX и обеспечить адаптивность интерфейса. Все окна и диалоги должны быть прорисованы в новом стиле. Опыт в разработке UX/UI в CRM/CMS, а также интерфейсов для iOS и Android будет плюсом.
Графический дизайн элементов
Для простой флеш игры требуется отрисовать несколько элементов.
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1BGSzDwFeapVPIqqbhsPQDxVv0UP6yWE8TjKVXNWZwFM/edit?usp=sharing
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игр17 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать эскиз главной страницы сайта на основе набросков ручкой на бумаге. Используйте Axure для создания схемы с типовыми элементами, текстами и демо-текстом. Структура включает шапку, подвал, боковую колонку и кнопку онлайн-консультанта. Временные рамки выполнения - 1,5-2 часа.Дизайн интерфейсов и игр11 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется дизайнер интерфейсов для проекта crypto стартапа, разрабатывающего холодный кошелек. Задачи включают коррекцию текущего дизайна для e-ink дисплея, проработку интерфейса и рекомендации по user flow. Возможна работа в команде при успешном выполнении проекта.Дизайн интерфейсов и игр31 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна для букмекерских игр, включая интерфейсы и графические элементы. Основное внимание должно быть уделено функциональности и привлекательности дизайна. Ознакомьтесь с подробным описанием проекта.Дизайн интерфейсов и игр16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка фронт-енда для CRUD API сервиса с использованием React или Vue. Проект включает упаковку в Docker. Ищется ответственный специалист для долгосрочного сотрудничества. Обязателен опыт в дизайне интерфейсов.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен3 года назад
- $1000
Наша команда ищет UI/UX дизайнера для частичной или полной занятости. Требуется опыт в создании дизайна для веб-приложений, умение работать в команде и знание английского языка. Присоединяйтесь к нашему стартапу, разрабатывающему инструмент для NFT рынка.Дизайн интерфейсов и игр32 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработайте дизайн интерфейса музыкального мобильного приложения в стиле Apple Music и Spotify. Ориентироваться на удобство пользователя и современные тренды в дизайне.Дизайн интерфейсов и игр41 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется изменить стилистику игры путем перерисовки спрайтов. Исполнитель должен улучшить визуал игры, разработать иконку, баннер и привлекательные скриншоты. Предоставляются скриншоты и исходные спрайты для работы. Примеры ожидаемого результата указаны в предоставленной ссылке.Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать интерфейс рабочего места для операторов Колл-Центра, позволяющий быстро бронировать посадочные места в транспортных средствах. Основные функции: авторизация, поиск рейсов, фильтрация, создание заявок и работа с историей пассажиров. UX должен оптимизировать процесс бронирования и ускорять выполнение задач операторов.Дизайн интерфейсов и игр13 заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Требуется оформление Discord-сервера для RP проекта КРМП с уникальным дизайном. Необходимо добавить и настроить каналы, роли, ботов, а также создать интересное оформление для каналов. Включает в себя добавление ботов с правилами и приветствиями.Дизайн интерфейсов и игр14 заявокЗакрыт3 года назад