📣Ищем дизайнера интерфейсов для hardware продукта

Мы - crypto стартап "Hardware wallet", создаем кошелек для холодного хранения криптовалют и управления своими криптоактивами, нас поддерживает 1inch.io. На текущий момент находимся в процессе создания инженерного образца кошелька и структурирования компании в ОАЭ для привлечения инвестиций.

В свою команду ищем дизайнера интерфейсов, который на старте готов выполнить проектные задачи, а при успешном выполнении присоединиться к нашей команде

Ближайшие задачи:

1. Коррекция текущего дизайна интерфейсов с учетом специфики e-ink дисплея.

2. Проработка интерфейса для холодного кошелька с тач e-ink дисплеем 2.7”

3. Коррекция user interface

4. Рекомендации в user flow для улучшения продукта

5. Иные задачи

Почему мы?:

1. Предлагаем крутые интересные задачи над которыми реально нужно подумать

2. Создаем реальный классный продукт, который меняет рынок (это не просто флешки с кнопками)

3. Возможен опцион в компании

4. Готовы рассмотреть начинающих спецов с горящими глазами

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