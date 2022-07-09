Требуется разработка дизайна для букмекерских игр, включая интерфейсы и графические элементы. Основное внимание должно быть уделено функциональности и привлекательности дизайна. Ознакомьтесь с подробным описанием проекта.
Дизайн интерфейса
📣Ищем дизайнера интерфейсов для hardware продукта
Мы - crypto стартап "Hardware wallet", создаем кошелек для холодного хранения криптовалют и управления своими криптоактивами, нас поддерживает 1inch.io. На текущий момент находимся в процессе создания инженерного образца кошелька и структурирования компании в ОАЭ для привлечения инвестиций.
В свою команду ищем дизайнера интерфейсов, который на старте готов выполнить проектные задачи, а при успешном выполнении присоединиться к нашей команде
Ближайшие задачи:
1. Коррекция текущего дизайна интерфейсов с учетом специфики e-ink дисплея.
2. Проработка интерфейса для холодного кошелька с тач e-ink дисплеем 2.7”
3. Коррекция user interface
4. Рекомендации в user flow для улучшения продукта
5. Иные задачи
Почему мы?:
1. Предлагаем крутые интересные задачи над которыми реально нужно подумать
2. Создаем реальный классный продукт, который меняет рынок (это не просто флешки с кнопками)
3. Возможен опцион в компании
4. Готовы рассмотреть начинающих спецов с горящими глазами
Интересно? нажмите на кнопку и оставьте отклик
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