Немножко искусства: лэндинги, сайты, баннеры, иконки/пиксель арт)

Всем привет!

Меня зовут Никита, мне 19 лет. Живу в городе Владивосток, Россия.

На Weblancer я недавно, дизайн из хобби перерос в профессию, теперь ёжиком двигаюсь в данном направлении и продвигаю современный, рабочий дизайн.

Всегда открыт и заинтересован в полноценной работе с клиентами. Закончить дизайн не значит закончить общение)

Behance: https://www.behance.net/nikitavasiliev1

Меня можно поискать здесь:

Telegram: https://t.me/Just_Johny

Instagram: https://www.instagram.com/agoz_nft

Мобилка: +79940069895