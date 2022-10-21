Немножко искусства: лэндинги, сайты, баннеры, иконки/пиксель арт)
Всем привет!
Меня зовут Никита, мне 19 лет. Живу в городе Владивосток, Россия.
На Weblancer я недавно, дизайн из хобби перерос в профессию, теперь ёжиком двигаюсь в данном направлении и продвигаю современный, рабочий дизайн.
Всегда открыт и заинтересован в полноценной работе с клиентами. Закончить дизайн не значит закончить общение)
Behance: https://www.behance.net/nikitavasiliev1
Меня можно поискать здесь:
Telegram: https://t.me/Just_Johny
Instagram: https://www.instagram.com/agoz_nft
Мобилка: +79940069895
Я против войны в Украине!
Портфолио
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