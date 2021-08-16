Дизайнер проектировщик интерфейсов UX UI.
Вэб-дизайн. Прототипирование. Проектирование интерфейсов. UX-UI. Аудит вашего сайта и редизайн.
Мой ютюб канал с устными аудитами сайтов: https://www.youtube.com/channel/UCKQd7EO8jKAkEYtxjlBYRTA
...
Предоплата 50% или полная оплата труда. Всевозможные переводы.
...
Буду рад с вами сотрудничать. С уважением, Никита.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- UI kit for cripto web gameнет просмотров
- UI kit Tener mobile-game3 просмотра
- UI kit Joker card game4 просмотра
- Галактигун. Сайт для онлайн школы Цигун.127 просмотров
- Linyo - design for mobile game63 просмотра
- European Village - элитные виллы в Грузии60 просмотров
- STDS.ru - корпоративный сайт электротехн. компании49 просмотров
- Дизайн для https://hookah-catering.ru/83 просмотра
- Электрозамер electrozamer.ru67 просмотров
- Приложение клиннера для андроида72 просмотра
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
Евгений очень хороший заказчик и программист! Рекомендую! :)
$145
10 баллов
2 года назад
Все отлично! Отличный дизайнер! Работаем дальше!
Ответный отзыв
Дмитрий грамотный и очень надёжный заказчик! Был рад взаимодействию :)