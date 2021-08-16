Дизайнер проектировщик интерфейсов UX UI. Вэб-дизайн. Прототипирование. Проектирование интерфейсов. UX-UI. Аудит вашего сайта и редизайн. Мой ютюб канал с устными аудитами сайтов: https://www.youtube.com/channel/UCKQd7EO8jKAkEYtxjlBYRTA ... Предоплата 50% или полная оплата труда. Всевозможные переводы. ... Буду рад с вами сотрудничать. С уважением, Никита.

Я против войны в Украине !