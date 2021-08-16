unndream

Никита unndream

 
30 летБеларусь/Гомель
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Дизайнер проектировщик интерфейсов UX UI.

Вэб-дизайн. Прототипирование. Проектирование интерфейсов. UX-UI. Аудит вашего сайта и редизайн.

Мой ютюб канал с устными аудитами сайтов: https://www.youtube.com/channel/UCKQd7EO8jKAkEYtxjlBYRTA

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Предоплата 50% или полная оплата труда. Всевозможные переводы.

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Буду рад с вами сотрудничать. С уважением, Никита.

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$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
fnc12
32 годаКазахстан
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$200
10 баллов
2 года назад
Дизайн моб. приложения Diablo 2 Skill Calculator
найс ворк
Евгений очень хороший заказчик и программист! Рекомендую! :)
Ответный отзыв
abramitovd
Дмитрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$145
10 баллов
2 года назад
Дизайн приложения + графика
Все отлично! Отличный дизайнер! Работаем дальше!
Дмитрий грамотный и очень надёжный заказчик! Был рад взаимодействию :)
Ответный отзыв