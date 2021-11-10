Дизайн моб. приложения Diablo 2 Skill Calculator

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен11 заявок742 просмотра

1) Я сам мобильный разработчик, делаю собственное приложение, мой постоянный дизайнер щас не может взяться за данный проект, потому я ищу дизайнера тут. По сути, нужен человек в мою команду из 1 человека, так что всякие студии, где я должен еще платить на зарплату менеджеру по продажам сразу проходите мимо.

2) Приложение уже написано на iOS в виде мокапа, так что работать будет проще. Детали что именно нужно рисовать есть в ТЗ

3) У меня очень большой опыт в мобильной разработке, и я заинтересован в разработке очень качественного продукта в плане UI/UX. Если вы умеете работать в паре с программистом и хотите сделать очень хороший продукт, то буду рад с вами поработать.

4) Несмотря на все вышеописанное я плачу дизайнеру за проект (на случай если вдруг вы решили иначе). Пожалуйста, не указывайте 1$ в заявке - в ТЗ очень подробно описано что делать. Любые вопросы можно мне задать в телегу t.me/fnc12 (Женя, можно на ты).

iOS
4 года назад
fnc12
34 года
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Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

unndream
Никита 
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год назад
4 года назад
$200
30 дней
найс ворк
Евгений очень хороший заказчик и программист! Рекомендую! :)

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