Необходимо доработать несколько дополнительных функций в существующем приложении криптокошелька. Привожу примеры текущего дизайна ниже. Необходимо добавить функцию работы с платежными картами, и сделать ряд дополнительных доработок. Детали при переписке. Обращаю внимание, на данный момент это ...
Разработка дизайна и иконки для ios приложения
Полное описание смотрите в ТЗ.
ТЗ
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