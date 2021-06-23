Требуется доработка витрины для iOS приложения с учетом актуальных скриншотов. Основная задача – адаптация существующего дизайна под новые графические элементы, как указано в техническом задании. Иконка не требуется.
Разработка гейм дизайна
Приветствую!
Нужен гейм-дизайнер, способный разработать графику для игры.
Референсы: Tank Stars, Top War.
В задачу входит отрисовка иконок, внутренних страниц, персонажей, оружия, логотипа.
Пожалуйста кидайте ссылку на портфолио.
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