Разработка гейм дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт6 заявок613 просмотров

Приветствую!

Нужен гейм-дизайнер, способный разработать графику для игры.

Референсы: Tank Stars, Top War.

В задачу входит отрисовка иконок, внутренних страниц, персонажей, оружия, логотипа.

Пожалуйста кидайте ссылку на портфолио.

4 года назад
fiora7
Илья 
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Заявки фрилансеров

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