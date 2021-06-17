Доработка витрины для ios приложения

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт8 заявок638 просмотров

В ТЗ стоит ещё задача нарисовать иконку, но она уже не нужна, только доработка витрины. Под доработкой подразумевается адаптация витрины под актуальные скрины, но это всё в ТЗ описано.

ТЗ

iOS
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