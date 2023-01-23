Всем привет, я дизайнер цифровых продуктов / UI UX 👋
Я помогаю людям упаковывать цифровые продукты со всех сторон. Все взаимосвязано, и каждая маленькая деталь имеет решающее значение для конечного успеха, будь то бизнес-аналитика и создание пользовательского опыта или небольшая анимация во время взаимодействия с приложением. Следуя этому принципу, я всегда глубоко погружаюсь в поставленные задачи и возвращаюсь с уникальными решениями для любого проекта, будь то креативный лендинг или создание сложно структурного мобильного приложения.
Работаю с
• Storytelling / Брендинг для цифровых продуктов
• UX / UI дизайн для веб и мобильных приложений
• Стартапы, MVP, Существующие сервисы
Мои возможности
• UX Research
• Построение информационной архитектуры
• Вайрфрейминг / Прототипирование
• Работа с UI
• Работа с Анимацией
• 2Д / 3Д Графика
Процесс и поинты в работе над проектом меняются в зависимости от поставленных задач и желаемого результата клиента, но, несмотря на это, он всегда прорабатываются с точки зрения осознанного дизайн мышления.
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