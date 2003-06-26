Zarivnyak

Александр Заривняк Zarivnyak

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web-дизайн / Создание макетов сайта / Приложения

Делаю макеты сайтов и приложений.

‍Знаком с Photoshop , Figma , UX/UI.

Готов взяться за ваш заказ .

Любые правки бесплатно .

Я предоставляю такие услуги:

✔Веб и мобильный дизайн (UX/UI)

✔ Figma

✔Прототипы

✔Дизайн лендингов

✔Дизайн веб-приложений

✔ Дизайн иконок

﻿Оплата:

от 10.00/ час. ( Цена зависит от сложности и размера проекта);

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ТОП-50
Дизайн мобильных приложений

Отзывы заказчиков

a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$15
10 баллов
3 года назад
Иконка для приложения, три картинки для google play и app store.
Оперативно и качественно !
Замовник дав зрозуміле ТЗ . Робота з ним сподобалась .Дякую .Рекомендую
Ответный отзыв
uberchedev
Дарья 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$35
8 баллов
3 года назад
Cоздать скриншоты приложений для PlayMarket
Figma
Александр выполнил работу быстро и согласно ТЗ, рекомендую
Понятное тз , коммуникабельность на уровне оплата вовремя . Рекомендую
Ответный отзыв
burdeiniy
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Дизайн веб-сайта кофейни.
Было приятно поработать с Александром. Результат отличный, взаимодействие легкое и приятное. Стильно, качественно, в срок и главное внимательно ко всем просьбам. Теперь все дизайны только у него.
Хороший дизайнер, рекомендую .
Ответный отзыв
Дизайн мобильных приложений
2 отзыва
$15/час
от $15от 1 дня
#42
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от 1 дня
#701
Баннеры
нет отзывов
$8/час
от $5от 1 дня
#1112