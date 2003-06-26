Web-дизайн / Создание макетов сайта / Приложения
Делаю макеты сайтов и приложений.
Знаком с Photoshop , Figma , UX/UI.
Готов взяться за ваш заказ .
Любые правки бесплатно .
Я предоставляю такие услуги:
✔Веб и мобильный дизайн (UX/UI)
✔ Figma
✔Прототипы
✔Дизайн лендингов
✔Дизайн веб-приложений
✔ Дизайн иконок
Оплата:
от 10.00/ час. ( Цена зависит от сложности и размера проекта);
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ТОП-50— Дизайн мобильных приложений
Портфолио
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- Сайт Фриланса30 просмотров
- Приложение для контролирования выпитой воды26 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Оперативно и качественно !
Ответный отзыв
Замовник дав зрозуміле ТЗ . Робота з ним сподобалась .Дякую .Рекомендую
$35
8 баллов
3 года назад
Figma
Александр выполнил работу быстро и согласно ТЗ, рекомендую
Ответный отзыв
Понятное тз , коммуникабельность на уровне оплата вовремя . Рекомендую
$10
10 баллов
3 года назад
Было приятно поработать с Александром. Результат отличный, взаимодействие легкое и приятное. Стильно, качественно, в срок и главное внимательно ко всем просьбам. Теперь все дизайны только у него.
Ответный отзыв
Хороший дизайнер, рекомендую .
Дизайн мобильных приложений
2 отзыва
$15/час
от $15от 1 дня
#42
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от 1 дня
#701
Баннеры
нет отзывов
$8/час
от $5от 1 дня
#1112