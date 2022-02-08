Имеется ТЗ по приложению [url=https://docs.google.com/document/d/1tqIEPTis6uY-7HLvkpsEAywq6gjuHvlm/edit?usp=sharing&ouid=116526584187519322984&rtpof=true&sd=true]https://docs.google.com/document/d/1tqIEPTis6uY-7HLvkpsEAywq6gjuHvlm/edit?usp=sharing&ouid=116526584187519322984&rtpof=true&sd=true[/url] Нужно разработать дизайн приложения И иконку приложения Стоимость 20000 Срок до 2-х недель
Cоздать скриншоты приложений для PlayMarket
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать экраны (скриншоты) и иконки для Play Market нужно для 5 приложений. Для каждого приложения нужно будет 7 экранов и 1 иконка. Все скриншоты должны быть в одном стиле, возможно, чтобы прослеживалась цепочка геометрических фигур от скриншота до скриншота.
Какая цель этих приложений?
Эти приложения сделаны для того, чтобы регистрировать желающих работать в Яндекс.Такси и Uber
Требования к логотипу (иконке)
Для создания логотипа приложения использовать цветовую гамму указанную в документе. Главная задача, чтобы иконка приложения была похожа/напоминала бренд, под который мы подключаем пользователя, но если она будет сильно похожа, то нас могут за это заблокировать. Поэтому придерживаемся золотого правила “чтобы было похоже, но не очень” :)
Какой функционал приложений?
- Регистрация пользователя в сервисе
- Консультация пользователя по всем вопросам в чате
- Быстрое начало работы
- Поддержка пользователя на всех этапах регистрации
Какие технически требования к экранам
- Можно использовать Figma или AdobeXD, главное, чтобы была возможность открыть файл AdobeXD с экранами приложения и размерами скриншотов.
- Размеры скриншотов приложения использовать исходя из моего шаблона. Я открою вам доступ для работы.
- Для поиска картинок/иконок использовать сервис FlatIcon, а также другие стоки изображений, для того чтобы у нас не было затем проблем с авторскими правами
- Используйте в качестве скриншотов приложения мокапы приложений, которые я вам пришлю после одобрения заявки.
- Использовать текста для будущих скриншотов указанные в документа
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jedieng.didi
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jedieng.cashtaxi
-https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.uberset.workcargoowncar
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