Cоздать скриншоты приложений для PlayMarket

$60
Дизайн мобильных приложенийЗавершен12 заявок833 просмотра
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Создать экраны (скриншоты) и иконки для Play Market нужно для 5 приложений. Для каждого приложения нужно будет 7 экранов и 1 иконка. Все скриншоты должны быть в одном стиле, возможно, чтобы прослеживалась цепочка геометрических фигур от скриншота до скриншота.

Какая цель этих приложений?

Эти приложения сделаны для того, чтобы регистрировать желающих работать в Яндекс.Такси и Uber

Требования к логотипу (иконке)

Для создания логотипа приложения использовать цветовую гамму указанную в документе﻿﻿.﻿ Главная задача, чтобы иконка приложения была похожа/напоминала бренд, под который мы подключаем пользователя, но если она будет сильно похожа, то нас могут за это заблокировать. Поэтому придерживаемся золотого правила “чтобы было похоже, но не очень” :)

Какой функционал приложений?

- Регистрация пользователя в сервисе

- Консультация пользователя по всем вопросам в чате

- Быстрое начало работы

- Поддержка пользователя на всех этапах регистрации

Какие технически требования к экранам

  • Можно использовать Figma или AdobeXD, главное, чтобы была возможность открыть файл AdobeXD с экранами приложения и размерами скриншотов.
  • Размеры скриншотов приложения использовать исходя из моего шаблона. Я открою вам доступ для работы.
  • Для поиска картинок/иконок использовать сервис FlatIcon, а также другие стоки изображений, для того чтобы у нас не было затем проблем с авторскими правами
  • Используйте в качестве скриншотов приложения мокапы приложений, которые я вам пришлю после одобрения заявки.
  • Использовать текста для будущих скриншотов ﻿указанные в документа﻿﻿﻿
Референсы:

-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jedieng.didi

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jedieng.cashtaxi

-https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.uberset.workcargoowncar

2 года назад
uberchedev
Дарья 
24 годаГрузия
2 года в сервисе
Была
год назад
Выбранные исполнители
neskl
Тимур 
27 летКипр
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$70
2 дня
RUB
Отличная и быстрая работа!
Всё отлично, понятное ТЗ и быстрая обратная связь
Zarivnyak
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$35
3 дня
UAH
Александр выполнил работу быстро и согласно ТЗ, рекомендую
Понятное тз , коммуникабельность на уровне оплата вовремя . Рекомендую
TarasWlud
Тарас 
23 годаПольша
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$60
4 дня
UAH
Тарас выполнил работу хорошо. В процессе было много вещей, которые требовали правок. Тарас выполнил работу и был готов внести правки.
Четкое задание, быстрая проверка и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству !