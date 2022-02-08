Cоздать скриншоты приложений для PlayMarket

Создать экраны (скриншоты) и иконки для Play Market нужно для 5 приложений. Для каждого приложения нужно будет 7 экранов и 1 иконка. Все скриншоты должны быть в одном стиле, возможно, чтобы прослеживалась цепочка геометрических фигур от скриншота до скриншота.

Какая цель этих приложений?

Эти приложения сделаны для того, чтобы регистрировать желающих работать в Яндекс.Такси и Uber

Требования к логотипу (иконке)

Для создания логотипа приложения использовать цветовую гамму указанную в документе﻿﻿.﻿ Главная задача, чтобы иконка приложения была похожа/напоминала бренд, под который мы подключаем пользователя, но если она будет сильно похожа, то нас могут за это заблокировать. Поэтому придерживаемся золотого правила “чтобы было похоже, но не очень” :)

Какой функционал приложений?

- Регистрация пользователя в сервисе

- Консультация пользователя по всем вопросам в чате

- Быстрое начало работы

- Поддержка пользователя на всех этапах регистрации

Какие технически требования к экранам

Можно использовать Figma или AdobeXD, главное, чтобы была возможность открыть файл AdobeXD с экранами приложения и размерами скриншотов.

Размеры скриншотов приложения использовать исходя из моего шаблона. Я открою вам доступ для работы.

Для поиска картинок/иконок использовать сервис FlatIcon, а также другие стоки изображений, для того чтобы у нас не было затем проблем с авторскими правами

Используйте в качестве скриншотов приложения мокапы приложений, которые я вам пришлю после одобрения заявки.

Использовать текста для будущих скриншотов ﻿указанные в документа﻿﻿﻿

Референсы:

-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jedieng.didi

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jedieng.cashtaxi

-https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.uberset.workcargoowncar