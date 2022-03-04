Доработка дизайна музыкального приложения (Spotify, Apple Music)

Дизайн мобильных приложенийЗавершен23 заявки875 просмотров
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Нужно доработать дизайн музыкального приложения на ios. По типу apple music и Spotify. Все основные страницы уже прорисованы, но финальные штрихи типо подбора фонтов, цветов и оформления ещё не внесены. Это как раз таки и надо будет доделать. Предпочтительно если дизайнер уже будет хорошо ознакомлен с выше упомянутыми приложениями. 

2 года назад
guest_16428713961288
США
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
aiwwi
Адиль 
20 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$45
4 дня
RUB
Адиль замечательно справился с заданием. Если вам нужен дизайнер, который хорошо работает сообща, вникает в суть дела и сам предлагает нестандартные решение, то крайне рекомендую. Цена-качество на высшем уровне.
Тот случай, когда сотрудничать одно удовольствие! Интересный проект и отличная постановка задачи. Спасибо, буду действительно рад помочь ещё!