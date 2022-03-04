Доработка дизайна музыкального приложения (Spotify, Apple Music)

Нужно доработать дизайн музыкального приложения на ios. По типу apple music и Spotify. Все основные страницы уже прорисованы, но финальные штрихи типо подбора фонтов, цветов и оформления ещё не внесены. Это как раз таки и надо будет доделать. Предпочтительно если дизайнер уже будет хорошо ознакомлен с выше упомянутыми приложениями.