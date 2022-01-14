Нарисовать анимацию к мобильной игре (хомяк)

Доброго.

Вы должны четко понимать что это анимация для мобильной игры и иметь опыт (Блендер и т.п.) для действующего экрана, не заставка и т.п.

Имеем такой экран, угадываем буквы у картинки.

Требуется нарисовать анимацию для игры, а именно хомяка, который периодически будет выбегать и совершать какое-любо действие, список ниже:

1. Выбегает и открывает лапами букву - убегает

2. Выбегает и сидит смотрит/моргает - потом убегает (ждун, сидит на попе, смешно)

3. Летит на парашюте и открывает букву через которую пролетает

Хомяк - бело/рыжий, сирийский. Сначала рисуете хомяка, утверждаем и далее рисуем анимацию.

Дизайн страницы:

https://www.figma.com/file/5aWWKzauZHVolRykPVdn1v/Untitled?node-id=0%3A1