Нарисовать анимацию к мобильной игре (хомяк)

Доброго. Имеем проект для игры, требуется несколько доработок в том же стиле двух экранов. 1. Нарисовать цвета для недостающих кнопок (которые у нас скрыты 7 8 9 10 уровни + Супер финал в стиле Secret Level). //фуксия, желтый, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
Вы должны четко понимать что это анимация для мобильной игры и иметь опыт (Блендер и т.п.) для действующего экрана, не заставка и т.п.
Имеем такой экран, угадываем буквы у картинки.
Требуется нарисовать анимацию для игры, а именно хомяка, который периодически будет выбегать и совершать какое-любо действие, список ниже:
1. Выбегает и открывает лапами букву - убегает
2. Выбегает и сидит смотрит/моргает - потом убегает (ждун, сидит на попе, смешно)
3. Летит на парашюте и открывает букву через которую пролетает
Хомяк - бело/рыжий, сирийский. Сначала рисуете хомяка, утверждаем и далее рисуем анимацию.
Дизайн страницы:
https://www.figma.com/file/5aWWKzauZHVolRykPVdn1v/Untitled?node-id=0%3A1
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