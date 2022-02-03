Дизайн 3 экранов приложения по аренде

Дизайн мобильных приложенийЗавершен29 заявок1148 просмотров
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Необходимо разработать дизайн экранов мобильного приложения по аренде транспортных средств (близко к каршерингу). Есть прототип в Figma, где отражен весь функционал, основные элементы. Нужно качественно оформить, главное условие - простой, интуитивно понятный интерфейс.

Экран 1. Стартовый, поиск ближайшей точки, где можно начать аренду. Карта города с доступными для аренды ТС.

Экран 2.  Выбор одного из ТС в определенной точке (т.к. на одной локации доступно несколько ТС). Для каждого картинка + описание

Экран 3. Выбор тарифа и продолжительности аренды, кнопка "забронировать"

Прототип вышлю после того, как договоримся о сотрудничестве. Спасибо за ваши отклики : )

2 года назад
Katttrina
24 годаБеларусь
2 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
aspxnoscope
Никита 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$90
3 дня
Никита, большое спасибо за качественную и оперативную работу :) Однозначно рекомендую как профессионала своего дела! Никита предложил варианты улучшения пользовательского опыта с подробными объяснениями своих решений, не просто отрисовал дизайн, а упростил изначально прописанный мной user flow. Сроки исполнения превзошли все ожидания - готовое приложение за 2 дня) Всегда был на связи, быстро вносил изменения, не отказывал в доработках. Уже после оплаты поняла, что упустила важный экран - без вопросов добавил с нуля) Одним словом, осталась очень довольна сотрудничеством!
Идеальный заказчик, оплата вовремя, коммуникация внутри проекта на уровне, правки по делу. Рекомендую к сотрудничеству!