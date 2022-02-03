Дизайн 3 экранов приложения по аренде

Необходимо разработать дизайн экранов мобильного приложения по аренде транспортных средств (близко к каршерингу). Есть прототип в Figma, где отражен весь функционал, основные элементы. Нужно качественно оформить, главное условие - простой, интуитивно понятный интерфейс.

Экран 1. Стартовый, поиск ближайшей точки, где можно начать аренду. Карта города с доступными для аренды ТС.

Экран 2. Выбор одного из ТС в определенной точке (т.к. на одной локации доступно несколько ТС). Для каждого картинка + описание

Экран 3. Выбор тарифа и продолжительности аренды, кнопка "забронировать"

Прототип вышлю после того, как договоримся о сотрудничестве. Спасибо за ваши отклики : )