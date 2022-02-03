Katttrina

Екатерина Иванова Katttrina

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать сайт-агрегатор (самописный)

    Требуется доработка сайта-агрегатора localgo.by. Необходимо добавить новые функции и исправить баги как на фронте (AngularJS), так и на бэке (PHP 7.0). Разработчик, который писал код, готов помочь и проконсультировать. Укажите цену за час работы для предварительной оценки.

    MySQLNginxNode.jsPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание коротких постов по заданным ключевым словам

    Требуется написание 25 коротких постов по ключевым словам для различных бизнесов, включая темы новостей, акций и мероприятий. Каждый пост должен содержать 2-5 ключевых слов из предоставленного списка. Сферы деятельности включают строительные материалы, страхование, образование и другие. Укажите стоимость за 1000 знаков. Возможность долгосрочного сотрудничества.

    Написание постов
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн 3 экранов приложения по аренде

    Требуется разработать дизайн трех экранов мобильного приложения по аренде транспортных средств. Экран 1 - стартовый с картой города и точками аренды. Экран 2 - выбор транспорта с изображениями и описанием. Экран 3 - выбор тарифа и продолжительности аренды. Ожидается качественное оформление с интуитивно понятным интерфейсом.

    Figma
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
7 баллов
2 года назад
Написание коротких постов по заданным ключевым словам
Написание постов
Заказчица всегда на связи, оперативно отвечает, быстро проверяет работу. Но оплату по проекту я так и не получил. Рекомендовать Екатерину как надежного заказчика я не могу.
Хороший исполнитель)
Ответный отзыв
aspxnoscope
Никита 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$90
10 баллов
3 года назад
Дизайн 3 экранов приложения по аренде
Figma
Идеальный заказчик, оплата вовремя, коммуникация внутри проекта на уровне, правки по делу. Рекомендую к сотрудничеству!
Никита, большое спасибо за качественную и оперативную работу :) Однозначно рекомендую как профессионала своего дела! Никита предложил варианты улучшения пользовательского опыта с подробными объяснениями своих решений, не просто отрисовал дизайн, а упростил изначально прописанный мной user flow. Сроки исполнения превзошли все ожидания - готовое приложение за 2 дня) Всегда был на связи, быстро вносил изменения, не отказывал в доработках. Уже после оплаты поняла, что упустила важный экран - без вопросов добавил с нуля) Одним словом, осталась очень довольна сотрудничеством!
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