Требуется доработка сайта-агрегатора localgo.by. Необходимо добавить новые функции и исправить баги как на фронте (AngularJS), так и на бэке (PHP 7.0). Разработчик, который писал код, готов помочь и проконсультировать. Укажите цену за час работы для предварительной оценки.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется написание 25 коротких постов по ключевым словам для различных бизнесов, включая темы новостей, акций и мероприятий. Каждый пост должен содержать 2-5 ключевых слов из предоставленного списка. Сферы деятельности включают строительные материалы, страхование, образование и другие. Укажите стоимость за 1000 знаков. Возможность долгосрочного сотрудничества.Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать дизайн трех экранов мобильного приложения по аренде транспортных средств. Экран 1 - стартовый с картой города и точками аренды. Экран 2 - выбор транспорта с изображениями и описанием. Экран 3 - выбор тарифа и продолжительности аренды. Ожидается качественное оформление с интуитивно понятным интерфейсом.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$5
7 баллов
2 года назад
Написание постов
Заказчица всегда на связи, оперативно отвечает, быстро проверяет работу. Но оплату по проекту я так и не получил. Рекомендовать Екатерину как надежного заказчика я не могу.
Ответный отзыв
Хороший исполнитель)
$90
10 баллов
3 года назад
Figma
Идеальный заказчик, оплата вовремя, коммуникация внутри проекта на уровне, правки по делу. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Никита, большое спасибо за качественную и оперативную работу :) Однозначно рекомендую как профессионала своего дела! Никита предложил варианты улучшения пользовательского опыта с подробными объяснениями своих решений, не просто отрисовал дизайн, а упростил изначально прописанный мной user flow. Сроки исполнения превзошли все ожидания - готовое приложение за 2 дня) Всегда был на связи, быстро вносил изменения, не отказывал в доработках. Уже после оплаты поняла, что упустила важный экран - без вопросов добавил с нуля) Одним словом, осталась очень довольна сотрудничеством!