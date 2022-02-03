Никита, большое спасибо за качественную и оперативную работу :) Однозначно рекомендую как профессионала своего дела! Никита предложил варианты улучшения пользовательского опыта с подробными объяснениями своих решений, не просто отрисовал дизайн, а упростил изначально прописанный мной user flow. Сроки исполнения превзошли все ожидания - готовое приложение за 2 дня) Всегда был на связи, быстро вносил изменения, не отказывал в доработках. Уже после оплаты поняла, что упустила важный экран - без вопросов добавил с нуля) Одним словом, осталась очень довольна сотрудничеством!