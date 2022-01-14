Дизайн мобильных приложений

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт32 заявки1165 просмотров
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Необходимо разработать дизайн мобильного приложения для доставки и дизайн мобильного приложения для курьера

портфолио и скилы описывайте подробно, а также ценник

2 года назад
doslab
Булат 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад