Создать дизайн приложения

#AdobeXD #PlayMarket #приожения По шаблону повторить экраны приложения. Задача сводиться к копированию шаблона и замене стилей кнопок, стилей полей ввода, шрифтов внутри приложения. Всего нужно 8 экранов приложений. Примеры экранов находятся в прикрепленных сообщениях. Что значит замена ...
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Имеется ТЗ по приложению
https://docs.google.com/document/d/1tqIEPTis6uY-7HLvkpsEAywq6gjuHvlm/edit?usp=sharing&ouid=116526584187519322984&rtpof=true&sd=true
Нужно разработать дизайн приложения
И иконку приложения
Стоимость 20000
Срок до 2-х недель
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