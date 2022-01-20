Создать дизайн приложения

$250
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт34 заявки923 просмотра
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Имеется ТЗ по приложению

https://docs.google.com/document/d/1tqIEPTis6uY-7HLvkpsEAywq6gjuHvlm/edit?usp=sharing&ouid=116526584187519322984&rtpof=true&sd=true

Нужно разработать дизайн приложения

И иконку приложения

Стоимость 20000

Срок до 2-х недель

2 года назад
itforyou
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад