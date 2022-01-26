Графика для Плеймаркета

Дизайн мобильных приложенийЗавершен9 заявок634 просмотра
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  • Нужно отрисовать графику для андроид приложения (не игры) - иконка, скриншоты, баннер
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2 года назад
Vityok93
Виктор 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
jimmy_shilo
28 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$25
2 дня
Все хорошо Рекомендую Дмитрия как дизайнера
Однозначно рекомендую Виктора. Всё супер, нет проблем с оплатой!