👋 Mobile & UX\UI Design
🔥 UX/UI дизайнер с творческим мышлением в веб-дизайне и мобильном дизайне
🔥 Ориентирован на удобный дизайн для мобильных устройств и веб-сайтов.
🔥 Провести UX-аудит веб-сайтов с целью повышения конверсии.
🔥 Помогаю ASO-специалистам увеличить конверсию скачиваний используя скриншоты
и иконки для Google Play и App Store ⠀
✏️ Опыт
• UX / UI дизайн для стартапов и предприятий
• Дизайн мобильных приложений (iOS, Android)
• Дизайн корпоративных сайтов
• Дизайн Landing page
• E-commerce дизайн
• Material Design & IOS guadlines
• Дизайн веб-сервисов, продуктов и платформ.
• Каркасное построение / прототипирование
• Адаптивный дизайн веб-сайта
• Анимированные баннеры HTML5
• ASO с использованием скриншотов для Google Play и App Store
Основные инструменты:
☑️ Figma
☑️ Adobe Photoshop
☑️ Adobe Illustrator
☑️ Google Web Designer
☑️ Trello
🔥 Бесплатные правки
Понимаю, что пожелания клиента важны, поэтому легко отношусь к критике и просьбам.
Если вы хотите заменить цвет, текст или что-то еще — никаких проблем.
Результаты переводаПочему всегда я? :)
Мгновенный старт и выполнение проекта в срок
Круглосуточная поддержка и мгновенный ответ через любой удобный мессенджер
Никаких задержек, неограниченные изменения
Бесплатная помощь в любое время после окончания проекта
Открытость для долгосрочного бизнеса
🔥 Портфолио:
🔥 Свяжитесь со мной:
Почта: [email protected]
Телефон (Viber): +375 25 937-35-60
Telegram: @jimmy_shilo
98 / 5000Результаты перевода Основные инструменты: ☑️ Фигма ☑️ Adobe Photoshop ☑️ Adobe Illustrator ☑️ Google Web Designer ☑️ Trello 98 / 5000Результаты перевода Основные инструменты: ☑️ Фигма ☑️ Adobe Photoshop ☑️ Adobe Illustrator ☑️ Google Web Designer ☑️ Trello
Портфолио
- Скриншоты для Play Market144 просмотра
- Recreate Splash Screen for Mobile app145 просмотров
- Icons for Baseball Website116 просмотров
- SportsSchool181 просмотр
- Редизайн главной страницы108 просмотров
- Баннеры для Play Market125 просмотров