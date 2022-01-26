UX researcher | UI Designer

👋 Mobile & UX\UI Design

🔥 UX/UI дизайнер с творческим мышлением в веб-дизайне и мобильном дизайне

🔥 Ориентирован на удобный дизайн для мобильных устройств и веб-сайтов.

🔥 Провести UX-аудит веб-сайтов с целью повышения конверсии.

🔥 Помогаю ASO-специалистам увеличить конверсию скачиваний используя скриншоты

и иконки для Google Play и App Store ⠀

✏️ Опыт

• UX / UI дизайн для стартапов и предприятий

• Дизайн мобильных приложений (iOS, Android)

• Дизайн корпоративных сайтов

• Дизайн Landing page

• E-commerce дизайн

• Material Design & IOS guadlines

• Дизайн веб-сервисов, продуктов и платформ.

• Каркасное построение / прототипирование

• Адаптивный дизайн веб-сайта

• Анимированные баннеры HTML5

• ASO с использованием скриншотов для Google Play и App Store

 Основные инструменты:

☑️ Figma

☑️ Adobe Photoshop

☑️ Adobe Illustrator

☑️ Google Web Designer

☑️ Trello

🔥 Бесплатные правки

Понимаю, что пожелания клиента важны, поэтому легко отношусь к критике и просьбам.

Если вы хотите заменить цвет, текст или что-то еще — никаких проблем.

Результаты переводаПочему всегда я? :)

 Мгновенный старт и выполнение проекта в срок

 Круглосуточная поддержка и мгновенный ответ через любой удобный мессенджер

 Никаких задержек, неограниченные изменения

 Бесплатная помощь в любое время после окончания проекта

 Открытость для долгосрочного бизнеса

🔥 Портфолио:

Dmitry Shilo on Behance

Uitrial

🔥 Свяжитесь со мной:

Телефон (Viber): +375 25 937-35-60

Telegram: @jimmy_shilo

98 / 5000Результаты перевода Основные инструменты: ☑️ Фигма ☑️ Adobe Photoshop ☑️ Adobe Illustrator ☑️ Google Web Designer ☑️ Trello 98 / 5000Результаты перевода Основные инструменты: ☑️ Фигма ☑️ Adobe Photoshop ☑️ Adobe Illustrator ☑️ Google Web Designer ☑️ Trello