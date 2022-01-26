jimmy_shilo

Дмитрий Шило jimmy_shilo

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UX researcher | UI Designer

👋 Mobile & UX\UI Design

🔥 UX/UI дизайнер с творческим мышлением в веб-дизайне и мобильном дизайне

🔥 Ориентирован на удобный дизайн для мобильных устройств и веб-сайтов.

🔥 Провести UX-аудит веб-сайтов с целью повышения конверсии.

🔥 Помогаю ASO-специалистам увеличить конверсию скачиваний используя скриншоты

и иконки для Google Play и App Store ⠀

✏️ Опыт

• UX / UI дизайн для стартапов и предприятий

• Дизайн мобильных приложений (iOS, Android)

• Дизайн корпоративных сайтов

• Дизайн Landing page

• E-commerce дизайн

• Material Design & IOS guadlines

• Дизайн веб-сервисов, продуктов и платформ.

• Каркасное построение / прототипирование

• Адаптивный дизайн веб-сайта

• Анимированные баннеры HTML5

• ASO с использованием скриншотов для Google Play и App Store

 Основные инструменты:

☑️ Figma

☑️ Adobe Photoshop

☑️ Adobe Illustrator

☑️ Google Web Designer

☑️ Trello

🔥 Бесплатные правки

Понимаю, что пожелания клиента важны, поэтому легко отношусь к критике и просьбам.

Если вы хотите заменить цвет, текст или что-то еще — никаких проблем.

Результаты переводаПочему всегда я? :)

 Мгновенный старт и выполнение проекта в срок

 Круглосуточная поддержка и мгновенный ответ через любой удобный мессенджер

 Никаких задержек, неограниченные изменения

 Бесплатная помощь в любое время после окончания проекта

 Открытость для долгосрочного бизнеса

🔥 Портфолио:

Dmitry Shilo on Behance

Uitrial

🔥 Свяжитесь со мной:

Почта: [email protected]

Телефон (Viber): +375 25 937-35-60

Telegram: @jimmy_shilo

98 / 5000Результаты перевода Основные инструменты: ☑️ Фигма ☑️ Adobe Photoshop ☑️ Adobe Illustrator ☑️ Google Web Designer ☑️ Trello 98 / 5000Результаты перевода Основные инструменты: ☑️ Фигма ☑️ Adobe Photoshop ☑️ Adobe Illustrator ☑️ Google Web Designer ☑️ Trello

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ТОП-50
Дизайн мобильных приложений

Портфолио

Отзывы заказчиков

mmzkurilo
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
3 года назад
Требуется разработать скриншоты для App store - Видеоконференсинг
Работа выполнена на отлично! Буду продолжать сотрудничество над другими проектами.
Всё на высшем уровне, надежный заказчик, с радостью поработаю ещё
Ответный отзыв
mmzkurilo
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
3 года назад
Разработка конвертящих скриншотов для App store
Рекомендую Дмитрия как ответственного исполнителя и отличного специалиста. С пониманием относился к пожеланиям и правкам, а также самостоятельно проявлял инициативу и предлагал качественные решения.
Заказчик предоставил прекрасно подготовленное ТЗ 📄 В процессе совместной работы давал качественный фидбек 👏 Коммуникация на отличном уровне, было приятно работать 👌 Однозначно рекоммендую 👍
Ответный отзыв
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Графика для Плеймаркета
Android
Все хорошо Рекомендую Дмитрия как дизайнера
Однозначно рекомендую Виктора. Всё супер, нет проблем с оплатой!
Ответный отзыв
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$7/час
от $40от 5 дней
#47
Баннеры
1 отзыв
$4/час
от $4от 2 дней
#247
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $40от 3 дней
#1713