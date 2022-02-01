В шаблоне мокапов заменить стили элементов, подобрать картинки

$30
Дизайн мобильных приложенийЗавершен7 заявок812 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

#AdobeXD #PlayMarket #приожения

По шаблону повторить экраны приложения. Задача сводиться к копированию шаблона и замене стилей кнопок, стилей полей ввода, шрифтов внутри приложения. Всего нужно 8 экранов приложений. Примеры экранов находятся в прикрепленных сообщениях.

Что значит замена стилей?

  • изменить цвет кнопки на подходящий по стилю и тематике приложения
  • изменить шрифт текста на кнопках и в других местах, чтобы он тоже подходил для приложения
  • изменить округлость кнопок (опционально)
  • изменить вид полей ввода, например, сделать поле ввода в виде прямоугольника, с закругленными полями, поэксперименитировать с заливкой полей.
  • перенести текста на экране приветствия и на экранах онбординга
  • подобрать картинку на экранах приветствия и экранах онбардига, которая подходила бы по смыслу.
Главная задача - это собрать по шаблону приложения с различными стилями, что бы они сохраняли шаблон, но были отличались от приложения к приложению.

Какая цель этих приложений?

Эти приложения сделаны для того, чтобы регистрировать желающих работать в Яндекс.Такси. Это будут разные приложения под различные пользовательские запросы.

Какой функционал приложений?

- Регистрация пользователя в сервисе

- Консультация пользователя по всем вопросам в чате

- Быстрое начало работы

- Поддержка пользователя на всех этапах регистрации

Требования к экранам

  • Только AdobeXD
  • Размеры экранов приложения использовать исходя из моего шаблона. Я открою вам доступ для работы.
  • Для поиска картинок/иконок использовать сервис FlatIcon, а также другие стоки изображений, для того чтобы у нас не было затем проблем с авторскими правами
  • Использовать текста для будущих экранов приветствия и онбордингов ﻿указанные в документа, к которому я открою вам доступ.
  • Необходимо собрать 5 приложений по шаблону. ﻿﻿
2 года назад
uberchedev
Дарья 
24 годаГрузия
2 года в сервисе
Была
год назад
Выбранные исполнители
minasyan_85
38 летАрмения
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$30
3 дня
RUBWMZ
Аревик хорошо выполнила работу. Могу рекомендовать ее как ответственного исполнителя!
Четкое ТЗ и быстрая обратная связь! Всем рекомендую к сотрудничеству! Было приятно сотрудничать с данным заказчиком!
LeschakL
Ярослав 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 отзывов
2 года назад
$30
1 день
UAH
Все хорошо, быстрая работа, быстрая коммуникация
Четкое ТЗ со скриншотами. Всегда на связи связи. Быстрое принятия работы. Приятно работать с такими людьми. Рекомендую