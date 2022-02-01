В шаблоне мокапов заменить стили элементов, подобрать картинки

#AdobeXD #PlayMarket #приожения

По шаблону повторить экраны приложения. Задача сводиться к копированию шаблона и замене стилей кнопок, стилей полей ввода, шрифтов внутри приложения. Всего нужно 8 экранов приложений. Примеры экранов находятся в прикрепленных сообщениях.

Что значит замена стилей?

изменить цвет кнопки на подходящий по стилю и тематике приложения

изменить шрифт текста на кнопках и в других местах, чтобы он тоже подходил для приложения

изменить округлость кнопок (опционально)

изменить вид полей ввода, например, сделать поле ввода в виде прямоугольника, с закругленными полями, поэксперименитировать с заливкой полей.

перенести текста на экране приветствия и на экранах онбординга

подобрать картинку на экранах приветствия и экранах онбардига, которая подходила бы по смыслу.

Главная задача - это собрать по шаблону приложения с различными стилями, что бы они сохраняли шаблон, но были отличались от приложения к приложению.

Какая цель этих приложений?

Эти приложения сделаны для того, чтобы регистрировать желающих работать в Яндекс.Такси. Это будут разные приложения под различные пользовательские запросы.

Какой функционал приложений?

- Регистрация пользователя в сервисе

- Консультация пользователя по всем вопросам в чате

- Быстрое начало работы

- Поддержка пользователя на всех этапах регистрации

Требования к экранам