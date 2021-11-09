UX/UI Design

Работаю до утвержденного варианта

Web UX/UI Designer, с опытом более 2 лет

Я создаю визуально привлекательные, продающие, функциональные проекты. Готова выполнить ваш проект с учетом последних тенденций web, UX/UI дизайна. Довожу до результата ,который будет вас устраивать полностью.

Навыки дизайна

• UX / UI дизайн

• UI Kit

• Мобильные приложения / Android и iOS / & Web

• Дизайн сайта

• Landing page

• Сайты портфолио

• Адаптивность

• Прототипы

Мои рабочие инструменты

• Figma

В дополнение

Соблюдение сроков

Качественная работа

Разумные цены

Всегда на связи в мессенджерах

Бесплатные правки

Оплата осуществляется одним из удобных способов

Есть вопросы? Хотите обсудить свои проекты?

Не стесняйтесь обратиться ко мне!

Телеграм @Arevikminasyan

Хорошего дня :)