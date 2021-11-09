Работаю до утвержденного варианта
Web UX/UI Designer, с опытом более 2 лет
Я создаю визуально привлекательные, продающие, функциональные проекты. Готова выполнить ваш проект с учетом последних тенденций web, UX/UI дизайна. Довожу до результата ,который будет вас устраивать полностью.
Навыки дизайна
• UX / UI дизайн
• UI Kit
• Мобильные приложения / Android и iOS / & Web
• Дизайн сайта
• Landing page
• Сайты портфолио
• Адаптивность
• Прототипы
Мои рабочие инструменты
• Figma
В дополнение
Соблюдение сроков
Качественная работа
Разумные цены
Всегда на связи в мессенджерах
Бесплатные правки
Оплата осуществляется одним из удобных способов
Есть вопросы? Хотите обсудить свои проекты?
Не стесняйтесь обратиться ко мне!
Телеграм @Arevikminasyan
Хорошего дня :)
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