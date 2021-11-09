minasyan_85

Аревик Минасян minasyan_85

 
38 летАрмения/Ереван
2 года на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
UX/UI Design

Работаю до утвержденного варианта

Web UX/UI Designer, с опытом более 2 лет

Я создаю визуально привлекательные, продающие, функциональные проекты. Готова выполнить ваш проект с учетом последних тенденций web, UX/UI дизайна. Довожу до результата ,который будет вас устраивать полностью.

Навыки дизайна

• UX / UI дизайн

• UI Kit

• Мобильные приложения / Android и iOS / & Web

• Дизайн сайта

• Landing page

• Сайты портфолио

• Адаптивность

• Прототипы

Мои рабочие инструменты

• Figma

В дополнение

Соблюдение сроков

Качественная работа

Разумные цены

Всегда на связи в мессенджерах

Бесплатные правки

Оплата осуществляется одним из удобных способов

Есть вопросы? Хотите обсудить свои проекты?

Не стесняйтесь обратиться ко мне!

Телеграм @Arevikminasyan

Хорошего дня :)

Дизайн сайтаAndroidiOSFigma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
uberchedev
Дарья 
24 годаГрузия
2 года в сервисе
Была
год назад
$30
8 баллов
2 года назад
В шаблоне мокапов заменить стили элементов, подобрать картинки
Аревик хорошо выполнила работу. Могу рекомендовать ее как ответственного исполнителя!
Четкое ТЗ и быстрая обратная связь! Всем рекомендую к сотрудничеству! Было приятно сотрудничать с данным заказчиком!
Ответный отзыв
itforyou
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
2 года назад
Дизайн онбординга для мобильного приложения на IOS
Спасибо за хорошую работу и оперативное внесение правок. Также понравилось, что Аревик сразу скидывает несколько вариантов, что упрощает работу!
Было очень приятно работать с Александром, четкие задачи, внятные правки, своевременный ответ на сообщения! Спасибо за интересные задачи! Заказчика однозначно рекомендую!
Ответный отзыв