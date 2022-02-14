Разработать витрину и иконкку Listening Device

$150
Дизайн мобильных приложенийЗавершен1 заявка491 просмотр
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Подробное ТЗ описано в файле

https://docs.google.com/document/d/13xLhBOuYGiXnHXxr-em0D5iOvb4ZH3Rg0i5wsSq3JrY/edit?usp=sharing

2 года назад
itforyou
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
anna_tsapleva
Анна 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
2 года назад
$150
10 дней
RUB
Благодарю за выполненную работу!
Спасибо за интересное задание