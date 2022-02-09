Сделать приветственные экраны

Работала с Альбертом впервые - осталась очень довольна! Всё началось с небольшого задания на несколько экранов, но, в последствии, так отлично сработались, что он помог довести до ума дизайн всего приложения и выстроить единую стилистику. Крайне понравилось сотрудничать!