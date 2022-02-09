Сделать приветственные экраны

Дизайн мобильных приложенийЗавершен5 заявок783 просмотра
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Нужно создать приветственные экраны (4 шт.) для мобильного приложения.

Общая концепция уже есть, более конкретно обсудим с исполнителем. Помимо прочего на экранах должна будет присутствовать иллюстрация с простой анимацией (её так же нужно сделать).

Сроки поджимают, поэтому нужен исполнитель, который справится до конца недели.

2 года назад
Bondarenko12
Екатерина 
32 годаБеларусь
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
vlbert
26 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$30
3 дня
RUB
Работала с Альбертом впервые - осталась очень довольна! Всё началось с небольшого задания на несколько экранов, но, в последствии, так отлично сработались, что он помог довести до ума дизайн всего приложения и выстроить единую стилистику. Крайне понравилось сотрудничать!
Очень приятно было поработать. Максимально чёткие пожелания и отличная обратная связь!