Ищется дизайнер интерфейсов для проекта crypto стартапа, разрабатывающего холодный кошелек. Задачи включают коррекцию текущего дизайна для e-ink дисплея, проработку интерфейса и рекомендации по user flow. Возможна работа в команде при успешном выполнении проекта.
Сделать эскиз сайта из готового наброска
Здравствуйте, нужно сделать дизайн эскиз сайта из набросков авторучкой на бумаге.
Можно делать на чем угодно, но потом чтобы можно было легко редактировать. Не делать в фотошопе, кореле, AI. Можно в Axure.
Разместить типовые элементы, текстовки и демо-текст. Красота не важна, это схема.
Объем одна главная страница, набросок на 2-х А4.
Структура: шапка, подвал, боковая колонка справа, внизу кнопка онлайн-консультанта, есть карусели (крутилки)
Источники (из чего делать)
Страница 1 http://joxi.ru/4AkERZRcjpakGm
Страница 2 продолжение http://joxi.ru/D2Pyo6ocwPgJDA
Исполнителю предоставлю более крупные сканы. Где не понятно, дам пояснения.
Срок: 1,5-2 часа
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игр31 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна для букмекерских игр, включая интерфейсы и графические элементы. Основное внимание должно быть уделено функциональности и привлекательности дизайна. Ознакомьтесь с подробным описанием проекта.Дизайн интерфейсов и игр16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка фронт-енда для CRUD API сервиса с использованием React или Vue. Проект включает упаковку в Docker. Ищется ответственный специалист для долгосрочного сотрудничества. Обязателен опыт в дизайне интерфейсов.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен3 года назад
- $1000
Наша команда ищет UI/UX дизайнера для частичной или полной занятости. Требуется опыт в создании дизайна для веб-приложений, умение работать в команде и знание английского языка. Присоединяйтесь к нашему стартапу, разрабатывающему инструмент для NFT рынка.Дизайн интерфейсов и игр32 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработайте дизайн интерфейса музыкального мобильного приложения в стиле Apple Music и Spotify. Ориентироваться на удобство пользователя и современные тренды в дизайне.Дизайн интерфейсов и игр41 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется изменить стилистику игры путем перерисовки спрайтов. Исполнитель должен улучшить визуал игры, разработать иконку, баннер и привлекательные скриншоты. Предоставляются скриншоты и исходные спрайты для работы. Примеры ожидаемого результата указаны в предоставленной ссылке.Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать интерфейс рабочего места для операторов Колл-Центра, позволяющий быстро бронировать посадочные места в транспортных средствах. Основные функции: авторизация, поиск рейсов, фильтрация, создание заявок и работа с историей пассажиров. UX должен оптимизировать процесс бронирования и ускорять выполнение задач операторов.Дизайн интерфейсов и игр13 заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Требуется оформление Discord-сервера для RP проекта КРМП с уникальным дизайном. Необходимо добавить и настроить каналы, роли, ботов, а также создать интересное оформление для каналов. Включает в себя добавление ботов с правилами и приветствиями.Дизайн интерфейсов и игр14 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется дизайнер для разработки оригинального дизайна интерфейса десктоп приложения с нуля. Ожидается учет пожеланий заказчика. Возможность использования шаблонов, но итоговый результат должен быть уникальным и привлекательным.Дизайн интерфейсов и игр54 заявкиЗакрыт3 года назад