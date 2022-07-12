Здравствуйте, нужно сделать дизайн эскиз сайта из набросков авторучкой на бумаге.

Можно делать на чем угодно, но потом чтобы можно было легко редактировать. Не делать в фотошопе, кореле, AI. Можно в Axure.

Разместить типовые элементы, текстовки и демо-текст. Красота не важна, это схема.

Объем одна главная страница, набросок на 2-х А4.

Структура: шапка, подвал, боковая колонка справа, внизу кнопка онлайн-консультанта, есть карусели (крутилки)

Источники (из чего делать)

Страница 1 http://joxi.ru/4AkERZRcjpakGm

Страница 2 продолжение http://joxi.ru/D2Pyo6ocwPgJDA

Исполнителю предоставлю более крупные сканы. Где не понятно, дам пояснения.

Срок: 1,5-2 часа