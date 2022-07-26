Необходимо адаптировать интерфейс программы для работы с клиентской базой в Web CRM систему. Требуется освежить дизайн по современным трендам, улучшить UX и обеспечить адаптивность интерфейса. Все окна и диалоги должны быть прорисованы в новом стиле. Опыт в разработке UX/UI в CRM/CMS, а также интерфейсов для iOS и Android будет плюсом.