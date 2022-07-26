Дизайн страницы сервиса

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт6 заявок277 просмотров

Здравствуйте, ищу дизайнера для отрисовки по прототипу всего сайта.

Выдам в этой задаче 1 страницу.

Ваша задача, предоставить 1-2 варианта.

Если устроит, то передам все остальные страницы.

Мне важен ваш UХ опыт.

Пришлите примеры и пояснения к ним. (без них не рассматриваю заявку, значит вы не прочитали задачу)

ТЗ на 1-ну страницу.

https://docs.google.com/document/d/1k_ivnQEQuuCYXhlYdxnYuREUPTILxCF8QcIg8ddMQBc/edit?usp=sharing

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lev-filimon
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