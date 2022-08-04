Требуется создать интерфейс для игры Вконтакте, адаптировав его под определенную тематику и цвета. Все необходимые материалы будут предоставлены для работы.
Сделать аватарку и шапку для канала Youtube
Нужно сделать аватарку и шапку для канала Youtube
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