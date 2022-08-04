Необходимо видоизменить существующий дизайн сайта без полной верстки. Задача включает составление логотипа, подбор цветовой схемы бренда 'Позишен' и замену иконок на 5 страницах. Предоставить по 2 варианта для каждого элемента, после согласования реализовать изменения на всех страницах. Цвета не должны отвлекать от содержания, иконки должны быть в едином стиле.