Требуется отрисовка страниц для сервиса, включая главную, запросы, настройки, баланс, профиль, рефералы, проекты и конкурентов. Основное внимание уделяется дизайну интерфейсов и игр. Учитывайте, что большинство страниц имеют минимум элементов. Необходимы цена и сроки выполнения.
AR 3D Web портал на three.js або babylon.js
Вітаю. Потрібно створити 3D Web AR портал -- кімнату печери на Three.js
* Надам більш детальне ТЗ післявашої відповіді.
Але якщо коротко, то:
Юзер сторі такий -- Юзер сканує маркер —далі зявляється 3Д АР портал печери — юзер заходить до печери (можна взяти 3Д ассет і адаптувати) — Юзер натискає на кнопку і переходить на іншу сторінку веб.
Окремо треба зробити щоб була загальна статистика даних по юзерах (без ідентифікації і без адмінки) в таблиці.
- Time/Date
- Location (Show Name of Country and City)
- Browser (Show name of browser)
- OS (show Android or IOS)
- Click to button (Show numbers of clicks to this button Witness)
- https://www.youtube.com/watch?v=JjqlZQxiitc
- https://www.youtube.com/watch?v=xO2a7QTTAk4
- https://youtu.be/7dp2cy661tE
Майлстоуни:
- Демо. Deliverable 1: Cave Portal Web Draft Demo. The user can open the application on their smartphone + scan the marker + see the portal + see the 3D cave in draft quality. Screens 1-6 in point 3.6 should be done (5 days for development).
- Чистовий варіант на тестовому сервері.
Deliverable 2 (after 1): Demo of the cave portal on the web -- Released version. The Prototype works with three markers and can carry marker ID information 1,2,3 separately. All of the work should be done. The user walks through the Cave and can click on a button and go to a web page. + user data collected and displayed in a table. (9 days for development).
- Деплой на робочому сервері. Deliverable 3 (after 2): All work according to the Technical specification is done. The product has been tested and is working properly. Deployment to remote server completed. Source materials provided. (2-3 days for development).
Заявки фрилансеров
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