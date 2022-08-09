Отрисовать страницы для сервиса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен2 заявки490 просмотров

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От вас цена и сроки.

Надеюсь на скидку и адекватную оценку, так как большинство страниц имеют минимум элементов.

3 года назад
lev-filimon
Семён 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Kasia_PL
28 лет
7 лет в сервисе
Была
10 дней назад
3 года назад
$50
2 дня
Escrow
Уже по традиции) - превосходно! Командная работа у нас с Екатериной, предлагает идеи и решения по UX в удобной форме, круто же!
Только лучшие впечатления от работы =) Все решения принимали быстро, вносили правки и всегда на связи. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Назар
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
39 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-10
Дизайн интерфейсов и игр
Kasia_PL
28 лет
7 лет в сервисе
Была
10 дней назад
3 года назад

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