Требуется помощь в UX исследовании для мобильного приложения. Необходимо провести анализ интерфейса и оценить пользовательский опыт. Ожидается выявление проблем и предложений по улучшению дизайна.
Отрисовать страницы для сервиса
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От вас цена и сроки.
Надеюсь на скидку и адекватную оценку, так как большинство страниц имеют минимум элементов.
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