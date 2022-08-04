Требуется разработка третьей аватарки для игры в мультяшном стиле. Необходимо создать уникальный дизайн, соответствующий интерфейсам и игровым скинам. Основное внимание уделить ярким цветам и привлекательному стилю.
UI для мобильной игры
Нужны игровые иконки, элементы ui и фон окна для мобильной игры(idel) в космическом сеттинге с вертикальным разрешением.
От Вас нужно:
1. Резюме
2. Портфолио UI / UX
3. Видео- созвон перед окончательным выбором исполнителя.
4. Контакты
После вашего ответа отправлю ТЗ в личку для оценки.
Работаем по безопасной сделке или по постоплете, при безопасной сделке комиссия полностью с меня.
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