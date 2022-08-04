Нужны игровые иконки, элементы ui и фон окна для мобильной игры(idel) в космическом сеттинге с вертикальным разрешением.

От Вас нужно:

1. Резюме

2. Портфолио UI / UX

3. Видео- созвон перед окончательным выбором исполнителя.

4. Контакты

После вашего ответа отправлю ТЗ в личку для оценки.

Работаем по безопасной сделке или по постоплете, при безопасной сделке комиссия полностью с меня.