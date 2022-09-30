Web/UX/UI/Графический Дизайн
Занимаюсь дизайном 2 года, прошла курсы по векторной графике, UX/UI дизайну.
Есть опыт в создании:
- мобильных интерфейсов
- интерфейсов для игр (пк/мобильные)
- дизайне плакатов, банеров и визиток
- UX исследований
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Набор игровых иконок3 просмотра
- Дизайн лендинга производителя напитков3 просмотра
- Редизайн интерфейса интерактивной карты БКД5 просмотров
- UX/UI Дизайн приложения по выгулу собак2 просмотра
- Дизайн интерфейса Игры в жанре Roguelike2 просмотра
Дизайн интерфейсов и игр
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$5/час
от $50от 5 дней
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $50от 5 дней
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
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