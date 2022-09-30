Web/UX/UI/Графический Дизайн Занимаюсь дизайном 2 года, прошла курсы по векторной графике, UX/UI дизайну. Есть опыт в создании: мобильных интерфейсов

интерфейсов для игр (пк/мобильные)

дизайне плакатов, банеров и визиток

UX исследований Инструменты: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma, Miro. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma, Miro.

Я против войны в Украине !