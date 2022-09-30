chocolate_lis

Елизавета chocolate_lis

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Web/UX/UI/Графический Дизайн

Занимаюсь дизайном 2 года, прошла курсы по векторной графике, UX/UI дизайну.

Есть опыт в создании:

  • мобильных интерфейсов
  • интерфейсов для игр (пк/мобильные)
  • дизайне плакатов, банеров и визиток
  • UX исследований
Инструменты: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma, Miro.
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$5/час
от $50от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $50от 5 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга