awesomevmv

Вадим Мороз awesomevmv

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Я цифровой 2D художник, работаю в Photoshop. Рисую в приближённом к реализму стиле, но могу работать и в стиле необходимом для заказчика. Рисую что угодно, пейзажи, портреты, но сильнейшая моя сторона – это изображение различных персонажей. Как уже существующих, так и оригинальных под ваш заказ.

Портфолио