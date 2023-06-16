Я цифровой 2D художник, работаю в Photoshop. Рисую в приближённом к реализму стиле, но могу работать и в стиле необходимом для заказчика. Рисую что угодно, пейзажи, портреты, но сильнейшая моя сторона – это изображение различных персонажей. Как уже существующих, так и оригинальных под ваш заказ.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Priestess warlord11 просмотров
- Mask4 просмотра
- Smoky6 просмотров
- Fire6 просмотров
- Horns10 просмотров
- Dame8 просмотров
- Hunter8 просмотров
- Undead6 просмотров
- Soothsayer4 просмотра
- Mage assasin5 просмотров
- Girl7 просмотров