Я цифровой 2D художник, работаю в Photoshop. Рисую в приближённом к реализму стиле, но могу работать и в стиле необходимом для заказчика. Рисую что угодно, пейзажи, портреты, но сильнейшая моя сторона – это изображение различных персонажей. Как уже существующих, так и оригинальных под ваш заказ.