Нарисовать схему

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка322 просмотра

Нарисовать схему в Adobe иллюстраторе, pdf и jpeg, разрешение HD.

3 года назад
guest_16615451744022
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать персонажа для сайта

    Требуется нарисовать персонажа для сайта онлайн казино в Figma или PSD. Персонаж должен быть брутальным и скрытным, носить шляпу с огнем. Основные элементы должны сочетать два примера, учитывая тематику и стиль. Примеры прикреплены для вдохновения.

    Figma
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Аrt обложка/дизайн обложки

    Необходимо создать обложку для музыкального проекта в стиле игры 'Hotline Miami' с персонажем, гитарой в виде девушки и шестью персонажами с головами животных. Размеры 1080x1080. Фон может быть с луной или неоновым туннелем. Срок выполнения — 4-5 дней.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рисовка текстур в пиксельном стиле

    Требуется разработка текстур для игровых предметов в пиксельном стиле, аналогичном Minecraft. Размер текстур должен составлять 16х16 или 32х32 пикселей. Примеры предоставлены на скриншоте. Полное техническое задание будет отправлено позже.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптировать 5 изображений

    $2

    Требуется адаптировать 5 изображений из формата EPS. Задачи включают добавление надписи в центр, закрашивание белых пузырей вокруг изображений, изменение размеров и сохранение в формате PNG без фона. Пример исходника предоставлен в приложении.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отрисовать Секвенцию животного в танце

    $5

    Требуется отрисовать секвенции движения в танце для трех животных. Каждое животное должно иметь свой уникальный стиль танца, состоящий из 3-4 кадров. Итогом будут три покадровые анимации, готовые для зацикливания.

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Аниматора/Илюстратора SVG | 2D иконки

    Требуется иллюстратор/аниматор для создания SVG анимации в 2D стиле. Необходимо нарисовать и анимировать сундуки (кейсы) с анимацией открытия. Приложите примеры ваших работ с подобными проектами, включая стикеры или сундучки. Начинайте отклик с решения задачи: 2+3*5.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обложка для трека

    $50

    Необходимо создать обложку для трека "Дорога", которая визуализирует тернистый путь к успеху. Ваша задача — разработать иллюстрацию, отражающую основные темы текста: преодоление трудностей и стремление к цели. Используйте креативные подходы для передачи эмоций, заложенных в тексте трека.

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад