Требуется нарисовать персонажа для сайта онлайн казино в Figma или PSD. Персонаж должен быть брутальным и скрытным, носить шляпу с огнем. Основные элементы должны сочетать два примера, учитывая тематику и стиль. Примеры прикреплены для вдохновения.
Стикеры для тг,3D и 2D
1 Парень или мужчина
2 7стикеров
3 в футболке лого компании
4 3D или 2D
5 хорошем качестве
6 опыт не важно
Все идеи готов, только надо сделать и все!!!
Напишите телегу(в профилье)
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