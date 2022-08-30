Графический дизайнер

Профессиональный художник компьютерной графики с опытом работы более 10 лет

Создатель собственного курса по фотошопу "Создание эскизов для росписи на одежде"

Последние 3 года дополнительно занимаюсь кастомизацией одежды и разработкой эскизов для одежды

Что я делаю?

- логотипы

- верстка полиграфической продукции

- баннеры

- фирменный стиль

- наружная реклама

- иллюстрации

- дизайн сайтов

- дизайн одежды (принты и роспись)

- рекламные макеты для соцсетей

- монтаж видео для соцсетей

- ретушь фото

и многое другое, спрашивайте) на всё есть примеры