nutaart

Анна nutaart

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический дизайнер

Профессиональный художник компьютерной графики с опытом работы более 10 лет

Создатель собственного курса по фотошопу "Создание эскизов для росписи на одежде"

Последние 3 года дополнительно занимаюсь кастомизацией одежды и разработкой эскизов для одежды

Что я делаю?

- логотипы

- верстка полиграфической продукции

- баннеры

- фирменный стиль

- наружная реклама

- иллюстрации

- дизайн сайтов

- дизайн одежды (принты и роспись)

- рекламные макеты для соцсетей

- монтаж видео для соцсетей

- ретушь фото

и многое другое, спрашивайте) на всё есть примеры

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    Отзывы заказчиков

    guest_1652880563094
    3 года в сервисе
    Был
    2 года назад
    $6
    10 баллов
    3 года назад
    Исправить 6 мини-рисунков
    Анна очень быстро и качественно выполнила работу (даже внесла некоторые дополнительные правки). Было очень приятно сотрудничать!
    Отличный заказчик! Понятное и чёткое ТЗ, оперативно отвечал. Однозначно рекомендую)
    Ответный отзыв
    Дизайн продукции
    нет отзывов
    $10/час
    от $2от 1 дня
    #565
    Логотипы и Знаки
    нет отзывов
    $50/час
    от $100от 1 дня
    #1908