Графический дизайнер
Профессиональный художник компьютерной графики с опытом работы более 10 лет
Создатель собственного курса по фотошопу "Создание эскизов для росписи на одежде"
Последние 3 года дополнительно занимаюсь кастомизацией одежды и разработкой эскизов для одежды
Что я делаю?
- логотипы
- верстка полиграфической продукции
- баннеры
- фирменный стиль
- наружная реклама
- иллюстрации
- дизайн сайтов
- дизайн одежды (принты и роспись)
- рекламные макеты для соцсетей
- монтаж видео для соцсетей
- ретушь фото
и многое другое, спрашивайте) на всё есть примеры
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Портфолио
- Верстка каталога21 просмотр
- Лого для шоурума MimiDasha17 просмотров
- Логотип для автохимии14 просмотров
- Логотип для барбершопа14 просмотров
- Логотип для детского ютуб-канала18 просмотров
- Разработка логотипа для детейлинг-центра13 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
3 года назад
Анна очень быстро и качественно выполнила работу (даже внесла некоторые дополнительные правки). Было очень приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Понятное и чёткое ТЗ, оперативно отвечал. Однозначно рекомендую)
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $2от 1 дня
#565
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$50/час
от $100от 1 дня
#1908