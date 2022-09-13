Нарисовать 30 картинок с существующих набросков

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок677 просмотров

Нарисовать 28 картинок с существующих набросков. Пример набросков и разных стилей (можно из них выбрать подходящий или предложить свой). К наброскам в тех.задании прилагаю дополнительные фото и рисунки, на которые нужно ориентироваться. (Изображение 1-4 - примеры стилей, 5-7 - наброски, с которых нужно срисовать).

3 года назад
guest_16616865317032
3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

aqualice
Алиса 
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2 месяца назад
3 года назад
$50
7 дней
Внимательный и скрупулезный подход автора к работе. Я осталась довольна результатом.
Очень отзывчивая, креативная заказчица и интересный проект!

Заявки фрилансеров

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