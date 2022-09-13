Нарисовать 28 картинок с существующих набросков. Пример набросков и разных стилей (можно из них выбрать подходящий или предложить свой). К наброскам в тех.задании прилагаю дополнительные фото и рисунки, на которые нужно ориентироваться. (Изображение 1-4 - примеры стилей, 5-7 - наброски, с которых нужно срисовать).