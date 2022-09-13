Требуется нарисовать персонажа для сайта онлайн казино в Figma или PSD. Персонаж должен быть брутальным и скрытным, носить шляпу с огнем. Основные элементы должны сочетать два примера, учитывая тематику и стиль. Примеры прикреплены для вдохновения.
Нарисовать 30 картинок с существующих набросков
Нарисовать 28 картинок с существующих набросков. Пример набросков и разных стилей (можно из них выбрать подходящий или предложить свой). К наброскам в тех.задании прилагаю дополнительные фото и рисунки, на которые нужно ориентироваться. (Изображение 1-4 - примеры стилей, 5-7 - наброски, с которых нужно срисовать).
Выбранный исполнитель
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