~Логотипы~Иллюстрации~Брошюры~Создание фирменного стиля~

Приветствую Вас в моём профиле, меня зовут Евгения.

Создаю работы в Illustrator

Создаю логотипы, шапки, придумываю и реализую дизайн картинок для постов в сообщества. Создаю дизайн благодарственных писем, дипломов и сертификатов.

Рисую иллюстрации в Paint tool sai2



Учту все пожелания и замечания. Сделаю именно так, как хотите этого Вы.

Связь со мной:

vk: https://vk.com/krassnyanskaya

tg: @krassnyanskaya