~Логотипы~Иллюстрации~Брошюры~Создание фирменного стиля~
Приветствую Вас в моём профиле, меня зовут Евгения.
Создаю работы в Illustrator
Создаю логотипы, шапки, придумываю и реализую дизайн картинок для постов в сообщества. Создаю дизайн благодарственных писем, дипломов и сертификатов.
Рисую иллюстрации в Paint tool sai2
Учту все пожелания и замечания. Сделаю именно так, как хотите этого Вы.
Связь со мной:
vk: https://vk.com/krassnyanskaya
tg: @krassnyanskaya
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Стикер-пак с маскотомнет просмотров
- Фирменный стиль проектанет просмотров
- Афиша к мероприятию1 просмотр
- Стикер-пак с жабами1 просмотр
- Эскиз бабочки2 просмотра
- Чудеса света3 просмотра
- Лиса2 просмотра
- Буклет/брошюра6 просмотров
- Дизайн благодарственного письма5 просмотров
- Дизайн благодарственного письма5 просмотров
- Дизайн благодарственного письма2 просмотра
- Логотип + шапка группы14 просмотров