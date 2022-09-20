Иллюстрации, рисование

Привет! Меня зовут Анатолий, я художник, работаю в основном в традиционных техниках ( роспись,классическое искусство,портретная живопись и др. ), но уже много лет параллельно с этим работаю и в цифровой сфере, что очень между собой связано, безусловно стараюсь постоянно и регулярно развиваться в этом направлении, не останавливаться на достигнутом. Хороше владею программой Photoshop ( на графическом планшете ) и на среднем уровне программой Adobe Illustrator. Могу переводить любые картинки в вектор. Могу работать с изображениями в фотошопе, исправить, добавить, изменить и т.д. Наш мир 21 века кардинально поменялся и стал цифровым, что поменяло интересы и потребности практически каждого человека, будь это медик, артист, или ученый, но одно всех нас обьединяет, это то, что мы все по природе визуалы. Поэтому такие люди как мы можем быть полезными вам, создавая визуальный контент, необходимый в нашей повседневной жизни.

Рисовать начал еще учась в школе до 7 класса, в 12 лет

поступил в художественную школу, которую

закончил с отличием. Учился у лучших художников. Много работаю. Работал некоторое время в известной в Украине компании Enixan художником 2D. Всегда мечтал, особенно с детства быть похожим на

Леонардо да Винчи, т.е. быть разносторонним человеком, художником. Поэтому готов к исполнению различных предложений с вашей стороны, в пределах своей компетенции. Дополнительно могу работать в сфере копирайтера, печатать тексты, а так же видеомонтажа. Буду рад сотрудничеству!