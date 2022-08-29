Требуется разработать промежуточную страницу для приложения-рисовалки на Android. На странице будет тулбар с четырьмя цифрами, кнопка 'ОК' и область для загрузки изображения. Пользователь должен иметь возможность рисовать до 10 кругов с точными координатами касания. Все данные о касаниях сохраняются в лог после нажатия кнопки 'ОК'. Необходимы файлы .xml и .java для реализации задачи.