Требуется нарисовать персонажа для сайта онлайн казино в Figma или PSD. Персонаж должен быть брутальным и скрытным, носить шляпу с огнем. Основные элементы должны сочетать два примера, учитывая тематику и стиль. Примеры прикреплены для вдохновения.
Страница для приложения-рисовалки, Android Studio, Java
Трубуется создать одну из промежуточных страниц приложения для рисования, по дефолту. Положение только вертикальное. Расположение элементов:
Самый верх страницы, Тулбар, высотой 60 пикселей, шириной во весь экран. В строке Тулбара 4 цифры (например: 1000 0005 0001 0103), расположены на равном удалении друг от друга, вне зависимости от разрещения экрана. Цвет текста и тулбара произвольный. Главное, что бы читабельно.
Под Тулбаром кнопка, высотой 60 пиксилей и шириной во весь экран. С надписью ОК в центре. Цвет кнопки и текста произвольный. Элементы Тулбара програмировать не надо.
Под кнопкой будет загружаться картинка-изображение из сети(например: https://wallpaper.dog/large/20357147.jpg),
вид картинки - прямоугольник, короткими сторонами вниз и вверх. Загруженое изображение будет иметь каждый раз разное разрешение. При маштабирование (для того что картинка обображалась полностью, по бокам будет пустое поле), картинка изменяется пророрционально, без изменения формы.
Задача: С помощью касания (при касании сразу рисуется кружок) нарисовать несколько(до 10 шт) кругов, размером в 20 пиксилей(с возможность регулировать размер диаметра из кода), цвет светло-зеленый, прозрачность 50% и ВАЖНО!!! получить точные координаты касания в зависимости от разрешения изображения (ВАЖНО!!! разрешение экрана нам не нужно). При касание в пустую область(по бокам) отрисовка круга и запись координат не производиться.
Точка х=0, у=0 расположена на левом верхнем углу картинки. Запись касаний завершается после нажатия на кнопку ОК. Данные о касаниях сохраняются в лог в порядке касания(1-тач,2 тач и т.д., формат 120:310; 220:400; и т.д)
Картинка, как образец, как выглядит страница с нарисованным 1 кругом. Таких кругов может быть до 10 шт на странице
Например:
При загрузке изображение из примера выше, картинка имеет разрешение 1080 на 1920, поэтому при касание точно в центр картинки, рисуется круг, а в логе должно быть 540:960
Если мы грузим картинку с разрешением 800 на 1200, то при касание точно в центр и появления круга, получаем координаты 400:600 и т.д.
От испролнителя файл.xml страницы и файл.java выполнения сценариев описаных выше и все связанные с этим заданием классы.java
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