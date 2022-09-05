Требуется создать карикатурный аватар человека в полный рост с ярко выраженным портретным сходством. Основное внимание уделить деталям, чтобы сохранить узнаваемость персонажа в карикатурном стиле.
Переработать рисунки тема Проведение голосования" для телеграмм канала
Добрый день! Нужно для телеграмм канала переработать картинки темы "Электронное собрание собственников" превратив их из скучного невзрачного текста в современный молодежный сюжет.
Желательно использовать в качестве основного фона вариант исполнения из исходных изображений.
Исходники: https://disk.yandex.ru/d/-yqNpqnCQKuZ1w
В целом вариант исполнения должен иметь визуальную ассоциацию с интерфейсом ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
Заявки фрилансеров
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