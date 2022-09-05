Переработать рисунки тема Проведение голосования" для телеграмм канала

$5
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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки367 просмотров

Добрый день! Нужно для телеграмм канала переработать картинки темы "Электронное собрание собственников" превратив их из скучного невзрачного текста в современный молодежный сюжет.

Желательно использовать в качестве основного фона вариант исполнения из исходных изображений.

Исходники: https://disk.yandex.ru/d/-yqNpqnCQKuZ1w

В целом вариант исполнения должен иметь визуальную ассоциацию с интерфейсом ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/#!/main 

3 года назад
guest_16623164313851
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