Добрый день! Нужно для телеграмм канала переработать картинки темы "Электронное собрание собственников" превратив их из скучного невзрачного текста в современный молодежный сюжет.

Желательно использовать в качестве основного фона вариант исполнения из исходных изображений.

Исходники: https://disk.yandex.ru/d/-yqNpqnCQKuZ1w

В целом вариант исполнения должен иметь визуальную ассоциацию с интерфейсом ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/#!/main