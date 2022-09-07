Создать обложку для трека

$400
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Закрыт50 заявок1080 просмотров

Нужно нарисовать обложку для трека. Даем полную творческую свободу. Название трека "12 macallan" (вид виски). Трек о не взаимной любви. Чтоб выбрать исполнителя я прошу нарисовать примерный набросок того, что будет на обложке. Таким образом я выберу человека для работы (надеюсь на долгосрочную работу).

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