Нужно нарисовать обложку для трека. Даем полную творческую свободу. Название трека "12 macallan" (вид виски). Трек о не взаимной любви. Чтоб выбрать исполнителя я прошу нарисовать примерный набросок того, что будет на обложке. Таким образом я выберу человека для работы (надеюсь на долгосрочную работу).