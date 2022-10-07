У меня есть готовые герои

нужно нарисовать иллюстрации с этими героями

пример одной иллюстрации

1) Герой засыпает в краватке на фоне окна в окне луна

предложите пожалуйста какой формат удобней будет (фигма, фотошоп иллюстратор)

можете сделать набросок с частичной прорисовкой

героя прикрепляю к проекту

Обязательно прикрепляйте примеры Ваших работ в иллюстрации (похожие работы)