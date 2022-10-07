Нарисовать 15 иллюстраций к сказке (герои есть уже)

$100
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Завершен33 заявки1175 просмотров

У меня есть готовые герои

нужно нарисовать иллюстрации с этими героями

пример одной иллюстрации

1) Герой засыпает в краватке на фоне окна в окне луна

предложите пожалуйста какой формат удобней будет (фигма, фотошоп иллюстратор)

можете сделать набросок с частичной прорисовкой

героя прикрепляю к проекту

Обязательно прикрепляйте примеры Ваших работ в иллюстрации (похожие работы)

Figma
3 года назад
BrndCrte
49 лет
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4 месяца назад

Выбранные исполнители

Nevelll29
32 года
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месяц назад
3 года назад
$100
7 дней
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Отличная работа. Очень талантливый иллюстратор детских сказок. Очень рады сотрудничеству! Спасибо!!!
Отличный заказчик. Доходчиво обьясняет задание. Оплату получил вовремя.
elizabethrawen
Елизавета 
22 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
$100
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Hitrojuk
25 лет
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2 года назад
3 года назад
$100
7 дней
Escrow
Отличная работа. Спасибо большое!
Отличный опыт, спасибо !

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Nevelll29
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