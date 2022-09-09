Изображение - стартовая заставка для ролика на Youtube

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок421 просмотр

Необходимо отрисовать заставку для ролика в соответствии со стилем ранее выполненных изображений. Т.з в переписке.

3 года назад
dima_pechkeen
Дмитрий 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$30
2 дня
Escrow
Надежда - ответственный и внимательный исполнитель. Рекомендую!
Отличный, отзывчивый заказчик, однозначно рекомендую. Спасибо за интересный проект

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