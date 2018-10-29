dima_pechkeen

Простой двухуровневый сайт. Необходимо изменить верстку главной страницы, убрать/добавить кнопочки-опции, отредактировать шрифты, внести небольшие доработки в бекофис. Техническое задание вышлю.
- HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Простой двухуровневый сайт. Необходимо изменить верстку главной страницы, убрать/добавить кнопочки-опции, отредактировать шрифты, внести небольшие доработки в бекофис. Техническое задание вышлю.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $30
Необходимо отрисовать заставку для ролика в соответствии со стилем ранее выполненных изображений. Т.з в переписке.Завершенгод назад
Ищу художника для создания рисунков по тематике «психология» (1280*720, 16:9)Завершен5 лет назад
Необходимо сделать два варианта анимированной заставки для Youtube канала на 5 и 10 секунд. Заставка будет содержать анимированные текст и объект (логотип).Анимация1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо нарисовать фигуру человека в векторе для последующего размещения в рекламном баннере. Рисуем по фотографиям конкретного человека. Требуется исполнитель который [b]умеет передавать эмоции в изображениях лиц людей. [/b]Завершен6 лет назад
Изготовление баннера анонсирующего будущее мероприятие. На баннере должна быть размещена надпись и нарисована фигура человека. Возможно в стиле поп-арт. Баннер должен быть яркий. Соотв. требуется исполнитель владеющий шрифтами и рисованием.Баннеры16 заявокЗакрыт6 лет назад