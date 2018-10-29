dima_pechkeen

Дмитрий dima_pechkeen

 
47 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
tverdohlibnadia
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
месяц назад
$30
10 баллов
год назад
Изображение - стартовая заставка для ролика на Youtube
Отличный, отзывчивый заказчик, однозначно рекомендую. Спасибо за интересный проект
Надежда - ответственный и внимательный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Рисовать заставки для видео
Работа супер, побольше бы таких заказов. Работаем дальше. Рекомендую.
Быстро нашли общий язык с Олегом, работа соответствовала ожиданиям и была выполнена в срок. Переходим на постоянное сотрудничество.
Ответный отзыв
Val_Mond
Виктор 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Анимированная заставка для Youtube канала
Приятно было сотрудничать с Дмитрием, не смотря на размытое тех.задание проекта, в процессе был достигнут желаемый результат. Рекомендую к сотрудничеству.
Мне понравилось работать с Виктором. Несмотря на расплывчатое техзадание ему удалось сделать именно то, что я хотел увидеть. С удовольствием рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
yuliyaalex
Юлия 
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Фигура человека в векторе
Работой с Дмитрием очень довольна: приятный, ответственный и в то же время легкий в общении заказчик))))
Приятно работать с Юлей. Несмотря на тот факт, что я пипец какой капризный заказчик, ей удалось всё сделать качественно и в сроки. Буду продолжать работать с этим замечательным исполнителем.
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