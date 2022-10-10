Ищу исполнителя, который сможет создать шапку для ютуб канала. У человека должен быть опыт работы в сфере дизайна.

Обязательно должно быть портфолио с работами (не обязательно касательно ютуба).

Если у вас есть портфолио конкретно по ютубу - будет тоже ОК.

Заявки без портфолио не рассматриваются.