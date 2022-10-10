Создать шапку для ютуб канала (картинку)

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Завершен31 заявка608 просмотров

Ищу исполнителя, который сможет создать шапку для ютуб канала. У человека должен быть опыт работы в сфере дизайна.

Обязательно должно быть портфолио с работами (не обязательно касательно ютуба).

Если у вас есть портфолио конкретно по ютубу - будет тоже ОК.

Заявки без портфолио не рассматриваются.

3 года назад
linux-lover1972
Егор 
52 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Tei
26 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$15
2 дня
Escrow
Всё круто! Высший пилотаж! :D
Заказчик все оплатил. Работа прошла отлично

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