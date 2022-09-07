Сделать обложку альбома

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Закрыт22 заявки456 просмотров

Необходимо сделать обложку альбома по ТЗ:

- фото обложки есть;

- надо внести правки: разместить текст на ладошках человека с эффектом фломастера.

3 года назад
Decu
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